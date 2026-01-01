Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 15: Neue Pfade
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Die Untersuchung eines in Lot 5 untersuchten Edelsteins lässt die Schatzsucher vermuten, dass sich jemand mit großem Reichtum auf der Insel aufgehalten hat.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.