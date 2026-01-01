Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Neue Pfade

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 15vom 18.01.2026
Neue Pfade

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 15: Neue Pfade

42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die Untersuchung eines in Lot 5 untersuchten Edelsteins lässt die Schatzsucher vermuten, dass sich jemand mit großem Reichtum auf der Insel aufgehalten hat.

