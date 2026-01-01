Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 14: Gefahr im Verzug
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Ein Unglück bahnt sich an: Bei der Bergung des vermeintlichen Chappell-Gewölbes ereignet sich ein gefährlicher Zwischenfall im Money Pit, und das Team muss seine Pläne schnell anpassen, um eine Katastrophe zu vermeiden.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.