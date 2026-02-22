Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 25: Das Ziel vor Augen
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Bevor der Winter die Arbeiten auf Oak Island lahmlegt, stoßen die Schatzsucher auf vielversprechende Hinweise, die zum großen Schatz führen könnten.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.