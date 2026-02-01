Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Auf dem Holzweg

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 18vom 01.02.2026
Auf dem Holzweg

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 18: Auf dem Holzweg

42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Sir William Phips, ein berühmter Schatzsucher soll eine große Menge spanischer Silbermünzen aus einer sinkenden Galeone auf Oak Island versteckt haben. Die Schatzsucher rund um die Gebrüder Lagina gehen Hinweisen nach, die diese Theorie stützen.

