Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 23: Spur nach Malta
42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Auf Oak Island laufen die Vorbereitungen für die bislang tiefste Grabung am Money Pit auf Hochtouren. Auf Malta machen die Forscher vor Ort eine spannende Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.