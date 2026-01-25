Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 16: Sesam, öffne dich!
42 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Voller Tatendrang macht sich das Team an die Grabungen in "Aladdins Höhle". Sie hoffen dort eine weitere richtungsweisende Entdeckung zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.