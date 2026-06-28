Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 19: Nerven aus Stahl
42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Während sie im Bereich der Money Pit einen riesigen Stahlschacht ausheben, machen die Lagina-Brüder und ihr Team eine interessante Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 5, Season 7-8: A&E Television Networks, LLC