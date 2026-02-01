Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Der Ursprung der Legende

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 20vom 08.02.2026
Der Ursprung der Legende

Folge 20: Der Ursprung der Legende

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Neue Forschungen zeigen auf, wer hinter dem Rätsel von Oak Island gesteckt haben könnte. Unterdessen verblüfft eine Entdeckung rund um den Money Pit die Schatzsucher.

