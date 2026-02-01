Der Ursprung der LegendeJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 20: Der Ursprung der Legende
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Neue Forschungen zeigen auf, wer hinter dem Rätsel von Oak Island gesteckt haben könnte. Unterdessen verblüfft eine Entdeckung rund um den Money Pit die Schatzsucher.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.