Die Spreewaldklinik
Folge 63: Ohnmacht
34 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Während Doreen in der Klinik ins künstliche Koma versetzt werden muss, haben Paul, Lea und Nico zu Hause einen familiären, nahen Moment. Vivian und Erik suchen mit Hochdruck nach der Ursache für Doreens Zustand, doch dann entdeckt Nico einen entscheidenden Hinweis, der endlich zur Diagnose führt. Als herauskommt, dass Doreen eventuell eine Spenderniere brauchen wird, bietet sich Nico direkt an, ohne zu wissen, dass sie und Doreen nicht blutsverwand sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH