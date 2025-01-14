Die Spreewaldklinik
Folge 78: Die Büchse der Pandora
34 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Lea unterstützt Erik, der Kontakt zu seiner Ex-Freundin Mona sucht, um eine Antwort auf Fragen aus der Vergangenheit zu bekommen. Während sie Hinweise auf Monas Aufenthaltsort finden, wächst Leas Angst, dass Eriks Gefühle für Mona neu aufleben könnten. Nico entdeckt Ungereimtheiten in Doreens Krankengeschichte und findet heraus, dass ihre Eltern sie über Doreens Krankheit angelogen haben.
