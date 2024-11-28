Die Spreewaldklinik
Folge 65: Nostalgie
34 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Lea verspricht Doreen, Nico die Wahrheit doch nicht zu sagen, und versucht, Abstand zu halten. Doch ein Abendessen bei Nico führt unerwartet zu einem nahen Moment zwischen ihr und Paul. Vivian klagt bei Maresa Schollbeck darüber, dass das Team sie nicht so akzeptiert wie Dr. Berg. Dr. Wemuth vermutet bei seiner Patientin Micha eine Nussallergie, bis sich ihr Zustand plötzlich unerklärlich verschlechtert.
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH