Die Spreewaldklinik
Folge 80: Glück und Unglück
35 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Erik plant, sein Grundstück zu verkaufen, um endlich mit der Vergangenheit abzuschließen und sich mit Lea eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, doch ein Missverständnis lässt Lea glauben, er wolle mit ihr den nächsten Schritt wagen. Währenddessen kommt Lea Pauls Bitte nach und vertauscht die Blutproben, damit Nico nicht herausfindet, wer wirklich ihre leibliche Mutter ist. Paul gesteht Doreen schließlich den Kuss mit Lea. Ist ihre Hochzeit in Gefahr?
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH