Die Spreewaldklinik

Anruf aus der Ferne

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 05.12.2024
Folge 70: Anruf aus der Ferne

34 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Als Paul vor Leas Datsche umknickt, wird er von Nico und Lea im Krankenhaus umsorgt. Doreen, die sich selbst aus der Klinik in Stralsund entlassen hat und zurück in Börnow ist, beobachtet die drei unbemerkt dabei. Richard bekommt ein Angebot aus Bali - er könnte in der Tauchschule seines Kumpels mit einsteigen. Wird er das Angebot annehmen? Unterdessen hat Gitta alle Hände voll mit ihrem anstrengenden Patienten Gustav Strass zu tun.

SAT.1
