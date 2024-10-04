Die Spreewaldklinik
Folge 26: Alte Wunden
34 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
Leas Entschluss steht fest: Sie wird den Spreewald verlassen. Erik kann das nur schwer akzeptieren und versucht alles, um sie noch einmal umzustimmen. Er plant ein romantisches Picknick in der schönsten Umgebung des Spreewalds. Doch die Überraschung wird durch einen Autounfall in unmittelbarer Nähe unterbrochen. Der medizinische Notfall konfrontiert Lea erneut mit ihrer traumatischen Vergangenheit. Doch diesmal ist sie nicht allein. Erik ist an ihrer Seite.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH