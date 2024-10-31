Die Spreewaldklinik
Folge 45: Fast verloren
34 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Lea steht unter Schock, weil ihre Schwester in den OP eingeliefert wird. Als sich die beiden versöhnen, entscheidet Dr. Berg, Lea etwas zu geben, was ihr helfen kann, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Als Nico mitbekommt, was zu Hause bei ihren Eltern los ist, macht sie ihnen eine Ansage. Dr. Wemuth ist verzweifelt, weil Felix verschwunden ist und seine kleine Patientin Fiona die Untersuchung ohne ihn verweigert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH