Die Spreewaldklinik
Folge 56: Mutterherz, Mutterschmerz
35 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Paul und Doreen sind von Nicos Entscheidung, doch in Börnow zu bleiben, vor den Kopf gestoßen. Als Doreen Lea wütend Vorwürfe macht, steht Nico auf einmal hinter ihr. Als Radu Nico abfängt, um ihr endlich zu sagen, dass er sie liebt, muss er feststellen, dass er wohl immer nur ihr bester Freund sein wird. Andreja muss spontan zu ihrer Oma nach Polen, weshalb das Sägewerk vorübergehend ohne sie auskommen muss, doch Richard bietet schnell seine Unterstützung an.
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH