Von Notlügen und NotlagenJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 57: Von Notlügen und Notlagen
34 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Lea schafft es gerade noch, Nico von dem wahren Grund für den Streit mit Doreen abzulenken, doch die Lügen belasten sie zunehmend. Sie fasst den Entschluss, Nico endlich die Wahrheit zu sagen. Dr. Berg erhält vorab den Bericht der Arzneimittelbehörde, und Vivian sieht ihre Chance, das gegen sie zu verwenden. Richard hilft als Koch im Sägewerk aus, fühlt sich jedoch von Lars ausgenutzt und rächt sich auf seine eigene Weise.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH