Die Spreewaldklinik
Folge 124: Der Antrag
34 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Vera ist gespannt, wie Lea darauf reagieren wird, wenn sie ihr von ihren Adoptionsplänen erzählt. Als es endlich zum Gespräch kommt, ist Lea mit ihren Gedanken allerdings woanders: Sie hat erfahren, dass Erik Mona einen Antrag machen will. Eriks Vorbereitungen laufen jedoch alles andere als rund. Nach Martin Biebers Zusammenbruch rätseln Radu und Wemuth über die Ursache. Nico hat eine Vermutung und geht in Biebers Wohnung auf Spurensuche.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH