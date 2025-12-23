Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 124vom 23.12.2025
34 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Vera ist gespannt, wie Lea darauf reagieren wird, wenn sie ihr von ihren Adoptionsplänen erzählt. Als es endlich zum Gespräch kommt, ist Lea mit ihren Gedanken allerdings woanders: Sie hat erfahren, dass Erik Mona einen Antrag machen will. Eriks Vorbereitungen laufen jedoch alles andere als rund. Nach Martin Biebers Zusammenbruch rätseln Radu und Wemuth über die Ursache. Nico hat eine Vermutung und geht in Biebers Wohnung auf Spurensuche.

SAT.1
