Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Bittersüße Geheimnisse

SAT.1Staffel 2Folge 111vom 04.12.2025
Bittersüße Geheimnisse

Bittersüße GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 111: Bittersüße Geheimnisse

35 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Andreja will herausfinden, was Kais Tattoo bedeutet. Paul rät Kai, vor seiner Partnerin nichts zu verbergen - auch nicht, wenn es brisant ist. Mark ist nach dem Kuss seiner Patientin Anna Rosenfeld perplex, offenbar hat sie etwas missverstanden. Erik, der alles gesehen hat, beschließt, Lea einzuweihen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen