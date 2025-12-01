Die Spreewaldklinik
Folge 125: Fatale Entscheidungen
34 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Nach Eriks verpatztem Heiratsantrag sieht Mona sich in ihrer Angst bestätigt: Er liebt nicht sie, sondern Lea. Während sie hofft, dass er dennoch um sie kämpft, stellt Erik sich seinen Gefühlen. Weil Vera vermutet, dass Yeliz' plötzliche Zweifel an der Adoption mit Leas Geschichte zu tun haben, verspricht Lea, sich fortan rauszuhalten. Doch Yeliz bittet sie um Rat. Als sich eine ihr unangenehme Körperstelle entzündet, braucht Gitta ärztliche Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH