Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 13: Dangerous Games
46 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Der zwölfjährige David Cody Hudson wird tot in seinem Kinderzimmer gefunden. Um seinen Hals liegt ein Karategürtel. Die Polizei vermutet, dass sich der Junge am Deckenventilator erhängt hat, doch die Familie will das nicht glauben. Dr. G muss die Wahrheit herausfinden. Außerdem gilt es, den plötzlichen Tod eines russischen Wissenschaftlers zügig aufzuklären. Daran hat sowohl die russische Botschaft als auch das FBI größtes Interesse.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.