In the Dead of the NightJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 14: In the Dead of the Night
48 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Der Rentner Jerry Richards wacht mitten in der Nacht auf und ringt nach Atem. Noch bevor die Sanitäter ankommen, ist er tot. Brachte eine Verkettung von unterschiedlichen Befunden, darunter Diabetes, Durchfall und eine Entzündung am Zeh den Mann um? Auch der Tod von Michael Torio gibt Dr. G Rätsel auf: Starb der Epileptiker an den Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum oder an einem Anfall?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION