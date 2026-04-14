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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

In the Dead of the Night

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14vom 14.04.2026
In the Dead of the Night

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 14: In the Dead of the Night

48 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Der Rentner Jerry Richards wacht mitten in der Nacht auf und ringt nach Atem. Noch bevor die Sanitäter ankommen, ist er tot. Brachte eine Verkettung von unterschiedlichen Befunden, darunter Diabetes, Durchfall und eine Entzündung am Zeh den Mann um? Auch der Tod von Michael Torio gibt Dr. G Rätsel auf: Starb der Epileptiker an den Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum oder an einem Anfall?

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