Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 15: Deadly Lovers Quarrel
45 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Während eines Beziehungsstreits sticht Julia ihren Freund Eddie mit einem Messer in den Arm. Eddie wird sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert. Zwei Wochen später ist er tot. Haben seine Ärzte einen Fehler gemacht oder war sein ungesunder Lebenswandel Schuld an seinem Tod? Gene Andrews wird tot am Straßenrand gefunden. Dr. G geht von einem Mordfall aus. Wird die Autopsie ihre Theorie unterstützen?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.