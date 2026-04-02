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Ein Hof zum Verlieben

Kleine Fehler, große Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 02.04.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 47: Kleine Fehler, große Folgen

23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Anna ist erleichtert, dass dem Mann, den sie angefahren hat, nichts Schlimmes passiert ist. Doch er behauptet, große Schmerzen zu haben und droht mit einer Klage. Maja will sich auf das Jura-Studium vorbereiten, aber sie lässt sich zum Badespaß mit Ludwig hinreißen. Der hat eine Überraschung für sie. Henni und Georg stürzen sich in ihr gemeinsames Herzensprojekt und erwarten vorfreudig ihre Marmeladen-Lieferung, während Regina ihr Vorhaben durchkreuzen will.

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