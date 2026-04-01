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Ein Hof zum Verlieben

Magie und andere Tricks

SAT.1Staffel 1Folge 56vom 10.04.2026
Magie und andere Tricks

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 56: Magie und andere Tricks

24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6

Anna versucht, das bevorstehende Date von Tim und Laura zu torpedieren. Maja tut der Streit mit Selina schon im nächsten Moment leid. Ist noch eine Versöhnung der Freundinnen möglich, bevor Selina aus Seelingen abreist? Leonard glaubt, Susi und Sören verschweigen ihm etwas. Als er auf eigene Faust die Wahrheit über Sören herausfindet, kann er es kaum glauben.

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