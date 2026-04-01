Magie und andere TricksJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 56: Magie und andere Tricks
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6
Anna versucht, das bevorstehende Date von Tim und Laura zu torpedieren. Maja tut der Streit mit Selina schon im nächsten Moment leid. Ist noch eine Versöhnung der Freundinnen möglich, bevor Selina aus Seelingen abreist? Leonard glaubt, Susi und Sören verschweigen ihm etwas. Als er auf eigene Faust die Wahrheit über Sören herausfindet, kann er es kaum glauben.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn