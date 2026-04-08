Ein Hof zum Verlieben
Folge 52: Schadensbegrenzung
24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6
Laura kämpft mit Tim gegen die Blattläuse auf dem Hof. Darüber vergisst sie einen Termin mit Oliver. Ludwig erteilt Pia eine Abfuhr und ahnt nicht, dass Pia Maja ins Visier nimmt. Susi kommt der Verdacht, dass Sören gar nicht Kapitän ist, sondern Stripper.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn