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Ein Hof zum Verlieben

Schadensbegrenzung

SAT.1Staffel 1Folge 52vom 08.04.2026
Schadensbegrenzung

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 52: Schadensbegrenzung

24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6

Laura kämpft mit Tim gegen die Blattläuse auf dem Hof. Darüber vergisst sie einen Termin mit Oliver. Ludwig erteilt Pia eine Abfuhr und ahnt nicht, dass Pia Maja ins Visier nimmt. Susi kommt der Verdacht, dass Sören gar nicht Kapitän ist, sondern Stripper.

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