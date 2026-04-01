Ein Hof zum Verlieben
Folge 49: Fit wie ein Turnschuh
24 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Moritz will sich spontan durchchecken lassen - ausgerechnet bei Ludwigs Arzt. Wird er hinter Annas Geheimnis kommen? Regina will mit Leonards Hilfe den Dornbuschhof als Herz von Seelingen verkaufen. Doch der hat den Albershof mehr im Blick. Also muss Regina geschickt nachhelfen. Tim freut sich auf einen Ausflug mit Laura. Sie fragt sich, ob es vielleicht ein Date ist, schiebt diesen Gedanken aber eilig beiseite. Der Ausflug wird getrübt, als Tim eine ernüchternde Erkenntnis hat.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn