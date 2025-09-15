Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Al im Paradies
23 Min.
Peggy rutscht auf einem Bonbonpapier aus, stürzt und verliert ihr Gedächtnis. Sie weiß nicht mehr, wer Al ist. Dieser will sie sofort als "fremde Frau" aus dem Haus weisen, doch Bud und Kelly vereiteln dies. Bald ist Al froh darüber: Die "neue" Peg kocht gerne und gut und erledigt auch die Hausarbeit. Er kann ihr auch noch einreden, dass sie keinen Sex mag - sein Glück ist vollkommen. Nur leider hat jede Glückssträhne auch ein Ende ...
