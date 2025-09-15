Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Gnadenlos
23 Min.
Bud verdient inzwischen gut. Dass er damit jedoch auch noch prahlt, ist ein schwerer Fehler, denn nun wird er von seinem Vater Al zu regelmäßigen Mietzahlungen verdonnert. Bud ist schließlich einverstanden - unter einer Bedingung: dass die Kellerwohnung für ihn renoviert wird. Natürlich versucht Al, sich um jegliche Verpflichtungen zu drücken. Doch ein Vertreter der Bauaufsichtsbehörde macht ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Auf Al kommen gnadenlos harte Zeiten zu.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland