Sony PicturesStaffel 11Folge 12
23 Min.

Bud verdient inzwischen gut. Dass er damit jedoch auch noch prahlt, ist ein schwerer Fehler, denn nun wird er von seinem Vater Al zu regelmäßigen Mietzahlungen verdonnert. Bud ist schließlich einverstanden - unter einer Bedingung: dass die Kellerwohnung für ihn renoviert wird. Natürlich versucht Al, sich um jegliche Verpflichtungen zu drücken. Doch ein Vertreter der Bauaufsichtsbehörde macht ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Auf Al kommen gnadenlos harte Zeiten zu.

