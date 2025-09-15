Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Scheiden tut weh (1)
22 Min.
Spieleabend bei den Bundys: Peggy und Al haben ein paar Freunde eingeladen. Das Spiel besteht darin, dass jeder die jeweiligen Vorlieben seines Partners nennen muss. Am Ende steht für Peggy fest: Ihre Ehe ist die reinste Hölle. Sie glaubt, ihr Bündnis mit Al nur noch mit Hilfe einer Eheberatung retten zu können. Peggy und Al landen bei einem leicht perversen Therapeuten - und nun kämpft Al nicht nur gegen seine Frau. Am Ende aber hat Peggy die Nase voll und setzt Al vor die Tür.
Weitere Folgen in Staffel 11
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
