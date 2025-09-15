Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Ein pfundiger Geburtstag
23 Min.
Al hat Geburtstag, und sein schönstes Geschenk macht er sich selbst: Er lädt sich zum Frühstück und Mittagessen in die Nacktbar ein. Leider ist trotz seines Geburtstags für den Rest der Welt Alltag, und deshalb muss er ein paar Stunden Schuhe verkaufen. Zufällig kommen heute nur ganz dicke Frauen in seinen Laden. Al kann seine Kommentare nicht lassen - und die Kundinnen rächen sich auf fürchterliche Weise. Glücklicherweise taucht Peggy auf und steht ihrem Mann bei.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
