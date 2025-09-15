Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Ein pfundiger Geburtstag

Sony PicturesStaffel 11Folge 9
23 Min.

Al hat Geburtstag, und sein schönstes Geschenk macht er sich selbst: Er lädt sich zum Frühstück und Mittagessen in die Nacktbar ein. Leider ist trotz seines Geburtstags für den Rest der Welt Alltag, und deshalb muss er ein paar Stunden Schuhe verkaufen. Zufällig kommen heute nur ganz dicke Frauen in seinen Laden. Al kann seine Kommentare nicht lassen - und die Kundinnen rächen sich auf fürchterliche Weise. Glücklicherweise taucht Peggy auf und steht ihrem Mann bei.

