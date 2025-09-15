Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Auto am Tropf (1)
23 Min.Ab 12
Al Bundy ist ja einiges gewöhnt, doch nun trifft ihn ein wirklich harter Schlag: Sein geliebter Dodge gibt den Geist auf. Al versucht alles, um den Wagen zu retten: Er hängt ihn an den Tropf, lässt einen Arzt für Autos kommen und übers Internet nach einer Benzinpumpe suchen - vergeblich. Währenddessen versucht seine Familie, die wenigen noch funktionsfähigen Teile der alten Mühle zu verscherbeln.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
