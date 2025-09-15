Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Folge 5: Auto am Tropf (2)

23 Min.Ab 12

Bei den Bundys findet eine große Trauerfeier für den alten Dodge statt. Alles, was laufen kann, muss teilnehmen. Jeder gibt sich größte Mühe, Al tiefe Trauer vorzuspielen. Anschließend macht sich Al auf die Suche nach einem neuen Wagen - doch keiner ist wie sein alter Dodge. Weil Jefferson Al nicht länger leiden sehen kann, sucht er seinen alten Kumpel Fidel Castro in Kuba auf und bittet ihn, eine alte Benzinpumpe für einen Dodge ausführen zu dürfen.

