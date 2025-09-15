Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Kelly im Fernsehland

Sony PicturesStaffel 11Folge 18
Kelly im Fernsehland

Kelly im FernsehlandJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 18: Kelly im Fernsehland

22 Min.

Kelly bekommt ihre große Chance beim Fernsehen: In einer Kindersendung spielt sie die Prinzessin. Als solche muss sie den Kleinen aus einem Märchenbuch vorlesen. Doch Kelly macht ihre Sache wider Erwarten sehr gut; die Einschaltquoten steigen und steigen. Ab sofort ist sie der Star der Mannschaft. Das steigt ihr zu Kopf, sie besteht darauf, dass wichtige Mitarbeiter gefeuert werden - darunter auch Bud. Doch der weiß sich zu rächen, womit Kellys Fernsehkarriere auch beendet ist.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen