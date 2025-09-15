Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 3
Folge 3: Unschuldsengel

23 Min.Ab 12

Bud hat Kelly einen Job vermittelt: In einem Werbespot der katholischen Kirche soll sie Olivenöl anpreisen, das "rein wie die Unschuld" ist. Kelly wird von der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Nonne gezwungen, eine Moralitätsklausel zu unterschreiben. Sie verpflichtet sich vertraglich zur Keuschheit während der gesamten Dreharbeiten. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kelly beim Anblick eines Mannes ihren guten Willen über Bord wirft und schwach wird.

