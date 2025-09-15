Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Scheiden tut weh (3)
22 Min.
Während sich Peggy mit ihrem neuen Verehrer prächtig amüsiert, stürzt Al in eine Krise: Ausgerechnet er vermisst Peggy! Unterdessen lernen Bud und Kelly endlich ihren neuen "Stiefvater" kennen. Der stellt sich schon bald als ziemlich arroganter und geiziger Schnösel heraus. Es kommt zur typischen Bundy-Reaktion: Mutter und Kinder verprügeln den Mann und werfen ihn hinaus. Nun muss nur noch Al zur Rückkehr bewogen werden. Und das ist diesmal ausgesprochen einfach.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland