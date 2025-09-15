Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Scheiden tut weh (3)

Sony PicturesStaffel 11Folge 16
Scheiden tut weh (3)

Scheiden tut weh (3)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 16: Scheiden tut weh (3)

22 Min.

Während sich Peggy mit ihrem neuen Verehrer prächtig amüsiert, stürzt Al in eine Krise: Ausgerechnet er vermisst Peggy! Unterdessen lernen Bud und Kelly endlich ihren neuen "Stiefvater" kennen. Der stellt sich schon bald als ziemlich arroganter und geiziger Schnösel heraus. Es kommt zur typischen Bundy-Reaktion: Mutter und Kinder verprügeln den Mann und werfen ihn hinaus. Nun muss nur noch Al zur Rückkehr bewogen werden. Und das ist diesmal ausgesprochen einfach.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen