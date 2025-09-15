Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 3Folge 10
24 Min.Ab 6

Al Bundy ist aus tiefster Seele verzweifelt: Sein Frisör Tony ist gestorben. Niemand konnte das Haar so schneiden wie er. Al weigert sich standhaft, einen dieser modischen "Hairstylisten" aufzusuchen. Zwei Monate hält er durch, doch dann ist das Haar einfach zu lang - vor allem das, das ihm aus der Nase wächst. Al Bundy begibt sich notgedrungen zu einem neuen Frisör - und das Ergebnis ist wahrlich in jeder Beziehung niederschmetternd.

