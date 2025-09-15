Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Verfolger

Sony PicturesStaffel 3Folge 15
Folge 15: Der Verfolger

24 Min.Ab 12

Peggy ist mit Steve im Wagen unterwegs. Was als freundschaftliche und nachbarschaftliche Geste gemeint war, nimmt für den armen Steve schreckliche Formen an: Als sie einem ziemlich rücksichtslosen Fahrer begegnen, zeigt Peggy dem Mann eine obszöne Geste - und darüber gerät dieser vollständig in Rage. Steve bekommt panische Angst, dass ihm der Fahrer etwas antun könnte - und hat damit nicht so ganz unrecht. Aber schließlich hat er Peggy Bundy an seiner Seite.

