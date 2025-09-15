Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Meine Frau, die Königin (1)
24 Min.
Peggy und Al sind zu einem Klassentreffen eingeladen. Nun sieht sich Peggy vor die schwierige Frage gestellt: Soll sie sich ein Kleid für 500 Dollar kaufen - oder lieber doch die Kinder ernähren? Für Al ist der Fall klar: Er wird auf keinen Fall zu dem Treffen fahren. Doch Peggy ist unerbittlich. Schließlich war er schuld, dass sie damals nicht zur Ballkönigin gekrönt wurde: Er nämlich hatte sie nicht zum Abschlussball geführt. Das muss jetzt auf alle Fälle nachgeholt werden.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
