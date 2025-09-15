Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Der König der Klos
24 Min.Ab 6
Als Kind hatte Al zwei Träume: Er wollte Astronaut werden - und ein eigenes Badezimmer haben. Nun macht er sich daran, sein eigenes Klo einzubauen. Die Krönung wird eine luxuriöse Kloschüssel. Die Fertigstellung verzögert sich allerdings, da Peggy Werkzeug und Materialien klaut. Sie verkauft die Sachen, um Lotto spielen zu können. Al erwischt sie, und Peggy muss ihm versprechen, nur noch bei den Kindern zu stehlen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland