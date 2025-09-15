Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Die Wahrsagerin

Sony PicturesStaffel 3Folge 9
Die Wahrsagerin

Die Wahrsagerin

Eine schrecklich nette Familie

Folge 9: Die Wahrsagerin

23 Min.Ab 6

Steve und Marcy geben eine Party. Dazu haben sie als Attraktion die Wahrsagerin Olga engagiert. Im Gegensatz zu Marcy ist Peggy sofort bereit, sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Madame Olga prophezeit ihr einen Gewinn, und auch Al wird Glück vorhergesagt. Marcy kann nicht mehr widerstehen. Doch Madame Olga will nicht sagen, was sie in Marcys Zukunft sieht. Wenig später muss Marcy ihren Chef auf einen Geschäftsflug begleiten. Sie nimmt die Bundys als Glücksbringer mit.

