Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Die Wahrsagerin
23 Min.Ab 6
Steve und Marcy geben eine Party. Dazu haben sie als Attraktion die Wahrsagerin Olga engagiert. Im Gegensatz zu Marcy ist Peggy sofort bereit, sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Madame Olga prophezeit ihr einen Gewinn, und auch Al wird Glück vorhergesagt. Marcy kann nicht mehr widerstehen. Doch Madame Olga will nicht sagen, was sie in Marcys Zukunft sieht. Wenig später muss Marcy ihren Chef auf einen Geschäftsflug begleiten. Sie nimmt die Bundys als Glücksbringer mit.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland