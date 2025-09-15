Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Die Erscheinung
24 Min.
Marcy bringt Peggy bei, wie man Wäsche wäscht. Dabei fällt den beiden ein Schweißfleck auf Als Hemd auf: Der Fleck stellt eindeutig Elvis dar. Ein Zeichen: Elvis lebt! Das Bundy-Anwesen wird zu einer Elvis-Gedenkstätte umfunktioniert. Al und Steve kommen auf die Idee, blaue Wildlederschuhe zu verkaufen. Sie decken sich mit 700 Paar Blue Suede Shoes ein. Nur leider wurde Elvis inzwischen in einem Haushaltswarenladen in Ohio gesichtet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland