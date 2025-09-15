Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Im Drei-Sterne-Restaurant
24 Min.Ab 6
Als Al und Peggy 237 Dollar erben, wollen sie das Geld gleich verjubeln - und zwar ohne Kinder! Doch Kelly und Bud kommen ihnen auf die Schliche, und auch die Nachbarn wollen ihre Schulden zurückbezahlt haben. Da macht Marcy den Vorschlag, das Geld in einem feinen Drei-Sterne-Restaurant zu verschlemmen. Als dann die Rechnung kommt, merkt Al, dass er seine Geldbörse zu Hause vergessen hat. Kelly und Bud sollen das Geld holen - doch die beiden überlassen die Eltern ihrem Schicksal.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
