Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Haar und Haar
24 Min.Ab 6
Al und Steve müssen einer Tatsache ins Auge sehen, die viele Männer ihres Alters trifft: Sie verlieren allmählich ihre Haare. Sie probieren die verschiedensten Mittel gegen Haarausfall aus. Alle haben gewisse Wirkungen - nur eben nicht die gewünschte. Schließlich schlägt Steve vor, bei den "Anonymen Glatzköpfen" Rat zu suchen. Steve und Al bekommen einen Rat, der ihnen gar nicht gefällt: nämlich auf ihre Glatzen stolz zu sein. Angeblich würden Frauen auf so etwas stehen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland