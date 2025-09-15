Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Ich bin mein bester Kunde

Sony PicturesStaffel 3Folge 14
Ich bin mein bester Kunde

Ich bin mein bester KundeJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 14: Ich bin mein bester Kunde

24 Min.

Peggy war tatsächlich in einem Lebensmittelladen einkaufen. Danach wird ihr schlagartig klar, dass ein Einkommen für die Familie einfach nicht reicht. Sie entschließt sich, in einer Kosmetikfirma einen Job anzunehmen. Auf Verkaufspartys verscherbelt sie Schönheitsprodukte und verdient schon bald mehr als Al. Um seine Ehre als Ernährer der Familie zu retten, nimmt Al einen zweiten Job an. Doch dann kommt er hinter Peggys Erfolgsgeheimnis ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen