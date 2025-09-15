Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Tage am Strand
24 Min.
Al Bundy ruft einen Bundy-Vergnügungstag aus. Die Nachbarn Steve und Marcy haben nämlich bei den Bundys ein Kuvert mit 100 Dollar für einen Unfallgegner hinterlegt. Steve will nicht, dass der Unfallgegner seinen Mercedes bemerkt und die Kosten für den Bagatellschaden in die Höhe treibt. Doch die Bundys unterschlagen das Geld und verhöhnen den Mann. Während sie sich mit den 100 Dollar einen schönen Tag machen, lässt der Unfallgegner seine Wut an Steves Mercedes aus.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland