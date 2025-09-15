Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Tage am Strand

Sony Pictures
Staffel 3
Folge 21
Tage am Strand

Tage am StrandJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 21: Tage am Strand

24 Min.

Al Bundy ruft einen Bundy-Vergnügungstag aus. Die Nachbarn Steve und Marcy haben nämlich bei den Bundys ein Kuvert mit 100 Dollar für einen Unfallgegner hinterlegt. Steve will nicht, dass der Unfallgegner seinen Mercedes bemerkt und die Kosten für den Bagatellschaden in die Höhe treibt. Doch die Bundys unterschlagen das Geld und verhöhnen den Mann. Während sie sich mit den 100 Dollar einen schönen Tag machen, lässt der Unfallgegner seine Wut an Steves Mercedes aus.

