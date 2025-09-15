Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Frohe Weihnacht (2)
26 Min.Ab 12
Wieder einmal hat sich Al als Versager entpuppt, weil er kein Geld für Weihnachtsgeschenke aufgetrieben hat. Peggy, Kelly und Bud verlassen enttäuscht das Haus und gehen ohne ihn essen. Als Al versucht, seine Weihnachtslichter anzuschalten, erhält er einen starken Stromschlag. Als er wieder zu sich kommt, steht ein Penner bei ihm, der behauptet, sein Schutzengel zu sein. Al glaubt ihm nicht - bis sein Schutzengel ihm das Leben seiner Familie vorführt, wie es ohne ihn wäre.
Genre:Feiertag, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland