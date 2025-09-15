Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Das Model

Sony PicturesStaffel 4Folge 15
Das Model

Das ModelJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 15: Das Model

24 Min.Ab 12

Al hat es satt, immer nur Schuhe zu verkaufen und das Geld zu Hause abzuliefern. Dafür gibt es nicht einmal ordentliches Essen - nur Sex mit Ehefrau Peggy. Al will nicht länger das alleinige Arbeitspferd der Familie sein und schickt alle auf Arbeitssuche - sie sollen endlich etwas zum Familienbudget beisteuern. Während er wenig Hoffnung hat, erhält ausgerechnet Kelly eine Rolle in einem Videoclip ...

