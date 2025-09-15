Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Frohe Weihnacht (1)
23 Min.
Es ist Weihnachtszeit. Al hat diesmal Geld für Geschenke gespart - das hebt die Laune der Familie. Ganz anders sieht es bei Marcy aus: Sie ist enttäuscht, weil Steve das Fest bei seiner Mutter verbringt. Als Al sein Geld von der Bank holen will, rückt Marcy es nicht heraus. Sie hat sich während der Weihnachtsfeier in der Bank betrunken. Also versucht Al, Geld mit einem Kinderhort zu machen ...
Genre:Feiertag, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland