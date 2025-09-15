Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Der Sparstrumpf

Staffel 4Folge 9
Der Sparstrumpf

Der SparstrumpfJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 9: Der Sparstrumpf

24 Min.

Als Al Bundys Wagen endgültig den Geist aufgibt, beschließt er, sich einen neuen anzuschaffen. Darauf spart er nun schon seit zehn Jahren. Die 5.000 Dollar dafür sind in einem Schuhkarton im Garten vergraben. Leider ist ihm Peggy zuvorgekommen: In dem Karton befinden sich nur noch 800 Dollar. Dafür hat Peggy eine andere Idee: Sie schickt Al zu einem Gebrauchtwagenhändler, den sie persönlich kennt. Dieser dreht Al schließlich einen Wagen an, der verdächtig seinem alten gleicht ...

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

